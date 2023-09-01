دول وسط أفريقيا تبحث مجددا الوضع في الغابون

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا ثانيا، يوم الاثنين المقبل، للتركيز على الوضع في الغابون.

واستولى الجيش على السلطة في الغابون ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية.

وقالت "إيكاس" في بيان بتاريخ 31 أغسطس، إنها دعت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى العمل معا لدعم عودة النظام الدستوري سريعا للبلاد.

وأعلن المجلس العسكري تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما ئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية» التي لم تحدّد مدّتها.

وقرر الاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، تعليق مشاركة الغابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته لحين عودة النظام الدستوري في البلاد.



