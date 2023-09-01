بوتين يحذّر: روسيا "لا تقهر"

حذّر الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أن روسيا اليوم "لا تقهر"، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون "فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو".

وروى بوتين، خلال لقائه تلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مضمون رسائل كان يتبادلها والده، الذي كان يقاتل على الجبهة، مع جده.

وأبدى الرئيس الروسي إعجابه بجده الذي قتلت زوجته خلال الحرب.

وأضاف "حاليا، فان عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة" من الروس.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الروسي أنه سيعقد اجتماعا قريبا مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال بوتين "سنعقد قريبا اجتماعا مع الرئيس الصيني".

وتابع "يعتبرني (الرئيس الصيني شي) صديقه، وأنا سعيد لأن أصفه بصديقي، لأنه شخص يبذل الكثير من أجل تنمية العلاقات الروسية الصينية".

وتوطدت العلاقات بين الصين وروسيا على مدى السنوات الماضية وتبادل مسؤولون من البلدين الزيارات.

كما نظم البلدان مناورات عسكرية مشتركة.