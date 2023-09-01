السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يحذّر: روسيا "لا تقهر"

بوتين يلتقي طلابا بمناسبة بدء العام الدراسي
1 سبتمبر 2023 19:23

حذّر الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أن روسيا اليوم "لا تقهر"، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون "فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو".
وروى بوتين، خلال لقائه تلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مضمون رسائل كان يتبادلها والده، الذي كان يقاتل على الجبهة، مع جده.
وأبدى الرئيس الروسي إعجابه بجده الذي قتلت زوجته خلال الحرب.
وأضاف "حاليا، فان عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة" من الروس.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الروسي أنه سيعقد اجتماعا قريبا مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وقال بوتين "سنعقد قريبا اجتماعا مع الرئيس الصيني".
وتابع "يعتبرني (الرئيس الصيني شي) صديقه، وأنا سعيد لأن أصفه بصديقي، لأنه شخص يبذل الكثير من أجل تنمية العلاقات الروسية الصينية".
وتوطدت العلاقات بين الصين وروسيا على مدى السنوات الماضية وتبادل مسؤولون من البلدين الزيارات.
كما نظم البلدان مناورات عسكرية مشتركة.

أخبار ذات صلة
الكرملين: بوتين يلتقي أردوغان في سوتشي
أردوغان يبحث مع بوتين قريبا اتفاق تصدير الحبوب
المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
شي جين بينغ
لقاء
آخر الأخبار
روبي فرانك
دنيا
اتهام "يوتيوبر" تقدم نصائح تربوية بإساءة معاملة أطفالها
اليوم 20:06
صلاح.. «الأمر منتهي»!
الرياضي
صلاح.. «الأمر منتهي»!
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©