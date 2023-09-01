عشرات الملايين يحتمون تحسبًا للإعصار "ساولا" في الصين

اضطُر عشرات الملايين من سكان هونغ كونغ وشنجن ومدن أخرى إلى الاحتماء في الأماكن المغلقة مع اقتراب الإعصار العنيف "ساولا"، اليوم الجمعة، من جنوب الصين مع رياح تعتبر الأقوى التي تهب على المنطقة على الإطلاق.

أُلغيت مئات الرحلات في جنوب الصين وأُرجئ بدء العام الدراسي في هونغ كونغ وبدت شوارع المدينة مقفرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن يصبح الإعصار ساولا "أقوى إعصار يضرب دلتا نهر اللؤلؤ منذ 1949"، في إشارة إلى منطقة منحفضة الارتفاع تضمّ هونغ كونغ وماكاو ومحافظة غوانغدونغ.

نحو الثامنة مساء الجمعة (12,15 بتوقيت غرينتش)، رفعت سلطات هونغ كونغ مستوى الإنذار إلى أعلى درجاته، وحذّر مرصد هونغ كونغ السكان من الخروج، داعيًا إياهم إلى "الابتعاد عن النوافذ والأبواب المكشوفة وضمان وجود مكان آمن للاحتماء".

ويُتوقّع أن يضرب الإعصار "ساولا"، المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة، مدينة هونغ كونغ بحلول منتصف ليل الجمعة السبت.

ولم يسبق أن أُصدر إنذار من المستوى T10، وهو الأعلى على مقياس من عشر درجات، سوى 16 مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفتحت مدينة شنجن، التي تضم 17,7 مليون نسمة، ملاجئ وقررت تعليق وسائل النقل العام.

وعلّقت محافظة غوانغدونغ حركة القطارات فيها حتى السادسة من مساء السبت، فيما رفعت الوكالة الوطنية للحماية من الفيضانات مستوى استجابتها الطارئة إلى ثاني أعلى مستوى.