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سفينتان أخريان تغادران ميناء أوكرانياً على البحر الأسود

ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود
1 سبتمبر 2023 18:07

قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن سفينتي شحن أخريين غادرتا ميناء بالقرب من مدينة أوديسا، وهما السفينتان الثالثة والرابعة اللتان تبحران من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح بالإبحار الآمن لسفن الحبوب.
وذكر كوبراكوف أن سفينتي شحن الحبوب (آنا تيريزا) و(أوشن كورتسي) غادرتا ميناء "بيفديني" عبر ممر مؤقت مخصص للسفن المدنية.
وأعلنت أوكرانيا تشغيل "ممر إنساني" على الساحل الغربي للبحر الأسود قرب رومانيا وبلغاريا. وتمكنت، حتى الآن، سفينتان كانتا في موانئ أوكرانية من الاستعانة بالممر من أجل المغادرة.
وكتب كوبراكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أن "آنا تيريزا" تحمل 56 ألف طن متري من الحديد الزهر وأن أوشن كورتسي تحمل 172 ألف طن من الحديد الخام المركز.
وأظهرت بيانات خريطة تفاعلية أن السفينتين تبعدان أكثر من عشرة كيلومترات عن الشاطئ اليوم الجمعة وأنهما مبحرتان باستخدام محركيهما ومتوجهتان نحو الجنوب الشرقي.
وكتب المحامي الأوكراني أولكسي هونتشارينكو المقيم في أوديسا على تطبيق "تلغرام"، اليوم الجمعة، أن سفينتين شوهدتا بالقرب من المدينة.
ونشر صورة تظهر فيها سفينتان بعيدتان في الأفق.
وسمح اتفاق الحبوب، قبل انسحاب موسكو منه، لأوكرانيا، وهي من أكبر مصدري الحبوب، بشحن ملايين الأطنان من منتجاتها إلى دول أخرى خلال الأزمة الحالية.

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المصدر: رويترز
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