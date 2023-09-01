روسيا تعلن السيطرة على "مواقع رئيسية" في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها بسطت سيطرتها على "مواقع رئيسية على مرتفعات" قرب مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام "في اتجاه كوبيانسك، تحسن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على معاقل ومواقع رئيسية على مرتفعات".

في وقت سابق اليوم الجمعة، أشارت السلطات الإقليمية الأوكرانية إلى ضربات شملت مدن بوروفا وكوبيانسك وكيسليفكا التي "تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون".

وتشهد كوبيانسك، الواقعة في إقليم خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، معارك بشكل يومي منذ أسابيع.

وأكد الجيش الروسي، في الأيام الأخيرة، إحراز تقدم في المنطقة، فيما أقرت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بحصول معارك "شرسة جدا" في منطقة كوبيانسك في الأيام الأخيرة.

ولا يزال بعض السكان في البلدة، لكن السلطات المحلية أمرت بإجلاء المدنيين من المنطقة القريبة من جبهة كوبيانسك لصعوبة الوضع.