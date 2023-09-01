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أستراليا تسجل أدفأ شتاء في تاريخها

حيوان كنغر في حديقة بأستراليا
1 سبتمبر 2023 17:03

قال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت أدفأ فصل شتاء فيها على الإطلاق، وذلك قبيل قرار متوقع بشدة بشأن إمكانية تعرض البلاد لظاهرة النينيو التي عادة ما يصاحبها طقس أكثر حرارة وجفافا.
وقال المكتب، على موقعه الإلكتروني، إن متوسط درجات الحرارة في الموسم من يونيو إلى أغسطس زاد 1.53 درجة مئوية عن المتوسط في الفترة بين عامي 1961 و1990، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في 1910.
في غضون ذلك، انخفض معدل هطول الأمطار خلال فصل الشتاء في أنحاء البلاد 4.2 بالمئة بالمقارنة مع متوسط الفترة بين 1961 و1990، غير أن المناطق الشمالية في ولاية أستراليا الغربية وكوينزلاند في الغرب ومناطق شاسعة في شمال وشرق أستراليا الجنوبية لم تشهد ذلك.
ونهاية فصل الشتاء الدافئ على غير المعتاد في نصف الكرة الجنوبي من شأنه أن يمهد الطريق أمام إعلان محتمل لظاهرة النينيو. وقال المكتب، في وقت سابق، إنه يرجح حدوث تغير في نمط الطقس بين سبتمبر ونوفمبر.

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المصدر: آ ف ب
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