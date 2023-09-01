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روسيا تهدد بمنع صدور إعلان قمة مجموعة العشرين

سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
1 سبتمبر 2023 16:56

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الشهر في الهند إذا لم يتبن موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى.
من المقرر أن يمثل لافروف، بلاده في القمة التي تعقد يومي التاسع والعاشر من سبتمبر المقبل في نيودلهي.
وقال لافروف، لطلاب في معهد العلاقات الدولية المرموق في العاصمة موسكو "لن يكون هناك إعلان عام نيابة عن كل الأعضاء إذا لم يتبن موقفنا".
وقال إن الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردت روسيا بالقول "الأمر منته بالنسبة لنا".
واتهم وزير الخارجية الروسي، الغرب بتقويض دور المؤسسات الدولية من خلال الدفع بأجندته الخاصة وأشار إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قد تصدر بيانا غير ملزم إذا لم يتسن التوصل لتوافق في القمة.
وتابع لافروف قائلا "خيار آخر هو تبني وثيقة تركز على قرارات بعينها في نطاق مجموعة العشرين وترك المجال لكل دولة للتعبير بنفسها عن وجهة نظرها في باقي الملفات".

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المصدر: آ ف ب
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