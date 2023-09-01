السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لجنة أممية توجه نداء بشأن الرعاية الطبية المرتبطة بكوفيد

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
1 سبتمبر 2023 16:47

وجهت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة، نداء إلى الدول من أجل التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات والعلاجات المضادة لكوفيد-19.
خلال اجتماع وزاري في منظمة التجارة العالمية في يونيو 2022، تمكّنت الدول الأعضاء، بعد مفاوضات شاقّة، من التوصل إلى اتفاق أول سمح للدول النامية، الراغبة في رفع براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، بفعل ذلك على مدى خمسة أعوام.
غير أن هذا الاتفاق لا يكفي، وفق لجنة القضاء على التمييز العنصري المؤلفة من 18 خبيرًا مستقلًا آراؤهم غير ملزمة.
فهو "لا يكفي لمكافحة المعدلات العالية للإصابة بكوفيد-19 والوفاة منه حول العالم في صفوف الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة لخطر التمييز العنصري"، حسبما جاء في بيان نشرته اللجنة بدعم من المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية أشويني كاي.بي.
أمام هذا الوضع، تدعو اللجنة "دول الشمال إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات والعلاجات وتكنولوجيا الرعاية الطبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19".
وتعتبر اللجنة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال "مشكلة خطيرة على الصحة العامة تنعكس آثارها السلبية المدّمرة بشكل غير متناسب على المجموعات والأشخاص المعرضين للتمييز العنصري".
وتلقى نحو 32% من سكان العالم جرعة معززة أو جرعة إضافية واحدة على الأقلّ من لقاحات كوفيد-19، لكن هذه النسبة تقلّ عن 1% في الدول النامية، بحسب اللجنة التي استخدمت في بيانها إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي منظمة التجارة العالمية، لا تُحرز المحادثات حول رفع حقوق الملكية الفكرية عن علاجات كوفيد-19 وأدوات تشخيص الإصابة به، أي تقدّم.
واعتبرت اللجنة أن "الرفض المستمرّ"، الذي تبديه بعض الدول حيال قبول التعليق الشامل للاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس - 1994)، يثير "مخاوف بشأن التزامات" الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

أخبار ذات صلة
ما نعرفه عن متغير «بيرولا» الجديد من كورونا
"المفوضية الأوروبية" تسمح باستخدام لقاح محدّث لـ "كورونا" مع زيادة الإصابات
المصدر: آ ف ب
فيروس كورونا
لقاح كورونا
علاج
دواء
الرعاية الطبية
آخر الأخبار
روبي فرانك
دنيا
اتهام "يوتيوبر" تقدم نصائح تربوية بإساءة معاملة أطفالها
اليوم 20:06
صلاح.. «الأمر منتهي»!
الرياضي
صلاح.. «الأمر منتهي»!
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©