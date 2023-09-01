لجنة أممية توجه نداء بشأن الرعاية الطبية المرتبطة بكوفيد

وجهت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة، نداء إلى الدول من أجل التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات والعلاجات المضادة لكوفيد-19.

خلال اجتماع وزاري في منظمة التجارة العالمية في يونيو 2022، تمكّنت الدول الأعضاء، بعد مفاوضات شاقّة، من التوصل إلى اتفاق أول سمح للدول النامية، الراغبة في رفع براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، بفعل ذلك على مدى خمسة أعوام.

غير أن هذا الاتفاق لا يكفي، وفق لجنة القضاء على التمييز العنصري المؤلفة من 18 خبيرًا مستقلًا آراؤهم غير ملزمة.

فهو "لا يكفي لمكافحة المعدلات العالية للإصابة بكوفيد-19 والوفاة منه حول العالم في صفوف الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة لخطر التمييز العنصري"، حسبما جاء في بيان نشرته اللجنة بدعم من المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية أشويني كاي.بي.

أمام هذا الوضع، تدعو اللجنة "دول الشمال إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات والعلاجات وتكنولوجيا الرعاية الطبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19".

وتعتبر اللجنة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال "مشكلة خطيرة على الصحة العامة تنعكس آثارها السلبية المدّمرة بشكل غير متناسب على المجموعات والأشخاص المعرضين للتمييز العنصري".

وتلقى نحو 32% من سكان العالم جرعة معززة أو جرعة إضافية واحدة على الأقلّ من لقاحات كوفيد-19، لكن هذه النسبة تقلّ عن 1% في الدول النامية، بحسب اللجنة التي استخدمت في بيانها إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفي منظمة التجارة العالمية، لا تُحرز المحادثات حول رفع حقوق الملكية الفكرية عن علاجات كوفيد-19 وأدوات تشخيص الإصابة به، أي تقدّم.

واعتبرت اللجنة أن "الرفض المستمرّ"، الذي تبديه بعض الدول حيال قبول التعليق الشامل للاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس - 1994)، يثير "مخاوف بشأن التزامات" الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.