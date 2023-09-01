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سقوط ضحايا في اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

معبر بين أرمينيا وأذربيجان
1 سبتمبر 2023 16:23

أعلنت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الجمعة، أنهما تكبدتا خسائر بشرية جراء اشتباك على حدودهما المشتركة في شمال غربي جيب ناغورني قرة باغ.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن اثنين من جنودها قُتلا وأُصيب ثالث جراء قصف قرب قريتي "سوتك" و"نوراباك" على الحدود.
وأكدت أذربيجان أن أرمينيا قصفت مواقع على حدود منطقة "كالباجار" بطائرات مسيرة مما أسفر عن إصابة ثلاثة من جنودها.
وقالت أرمينيا إن أذربيجان كانت تحشد قواتها قرب الحدود، وقصفت المواقع بطائرات مسيرة وقذائف المورتر وأسلحة نارية صغيرة. ونفت أذربيجان حشد قواتها، وقالت إنها كانت ترد على هجوم من أرمينيا.
وكان جيب ناغورني قرة باغ محور صراع بين الجارتين الواقعتين في القوقاز منذ الأعوام التي سبقت انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991.
ورغم المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى إبرام معاهدة سلام يمكن بموجبها الاتفاق بشأن الحدود وتسوية الخلافات بشأن ناغورني قرة باغ، فإن التوتر يتصاعد، من حين لآخر، على الحدود المشتركة بين البلدين.

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