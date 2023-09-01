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حريق "إيفروس" في اليونان يتواصل لليوم الـ13

دخان يتصاعد مع اشتعال حريق غابات في منطقة إيفروس، اليونان
1 سبتمبر 2023 12:48

مع دخول حريق هائل في منطقة "إيفروس" بشمال شرق اليونان يومه الـ13، أمس الخميس، تم إرسال المزيد من رجال الإطفاء، مع نشوب الحريق مرة أخرى، مما دفع السلطات إلى تحذير السكان بالاستعداد لإخلاء محتمل.

وذكرت خدمة الإطفاء اليونانية أنه تم إرسال أكثر من مئة رجل إطفاء إضافي إلى المنطقة، مما يزيد إجمالي عددهم إلى 582، تدعمهم عشر طائرات وسبع مروحيات من تسع دول أوروبية، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.

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ودمر الحريق الذي اندلع يوم 19 أغسطس الماضي، منازل ومساحات واسعة من الغابات في منطقتي "اليكساندروأوبولي" "إيفروس" بالقرب من الحدود التركية. وأودى بحياة 20 من أصل 21 شخصا ، لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في حرائق اليونان. وشدد أحد كبار رجال الإطفاء أنه لا توجد مشكلات في التنسيق أو نقاط ضعف تشغيلية، مشيرا إلى أن الحريق لا يمكن أن يتوقف، فور ابتعاده عن المنطقة.

المصدر: وكالات
حريق
رجال الإطفاء
اليونان
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