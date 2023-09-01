السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هونج كونج تتأهب لإعصار "ساولا"

راكب أمواج يركب موجة أحدثها إعصار ساولا على شاطئ في هونغ كونغ
1 سبتمبر 2023 09:22

أصدر مرصد هونج كونج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة تحذيرا من الإعصار ساولا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المرصد أصدر "الإشارة رقم 8" وهي ثالث أعلى تحذير بموجب نظام الطقس في هونج كونج، والذي لديه خمسة تصنيفات للأعاصير.

ومن المتوقع أن تهب رياح بمتوسط سرعة 63 كيلومترا في الساعة. وبسبب العاصفة ، تم تعليق العديد من الخدمات والأنشطة العامة في هونج كونج، وجرى إغلاق جميع المدارس، وعلقت بورصة هونج كونج التداول، مع إلغاء رحلات متعددة في مطار هونج كونج الدولي، وتم إغلاق مناطق الجذب السياحي مثل هونج كونج ديزني لاند مؤقتا.

أخبار ذات صلة
بايدن يتوجه إلى فلوريدا لتفقد أضرار الإعصار "إداليا "
إجلاء 34 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا تحسباً لإعصار "إداليا"

وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، كان مركز إعصار ساولا على بعد حوالي 210 كيلومترات من الشرق إلى الجنوب الشرقي من هونج كونج ومن المتوقع أن يتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة حوالي 10 كيلومترات في الساعة بالقرب من مصب نهر اللؤلؤ، جنوب شرق الصين.

المصدر: وكالات
هونج كونج
الصين
إعصار
آخر الأخبار
صلاح.. «الأمر منتهي»!
الرياضي
صلاح.. «الأمر منتهي»!
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
دائرة القضاء في أبوظبي
الإمارات
تنويه هام من دائرة القضاء - أبوظبي
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©