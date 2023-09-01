هونج كونج تتأهب لإعصار "ساولا"

أصدر مرصد هونج كونج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة تحذيرا من الإعصار ساولا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المرصد أصدر "الإشارة رقم 8" وهي ثالث أعلى تحذير بموجب نظام الطقس في هونج كونج، والذي لديه خمسة تصنيفات للأعاصير.

ومن المتوقع أن تهب رياح بمتوسط سرعة 63 كيلومترا في الساعة. وبسبب العاصفة ، تم تعليق العديد من الخدمات والأنشطة العامة في هونج كونج، وجرى إغلاق جميع المدارس، وعلقت بورصة هونج كونج التداول، مع إلغاء رحلات متعددة في مطار هونج كونج الدولي، وتم إغلاق مناطق الجذب السياحي مثل هونج كونج ديزني لاند مؤقتا.

وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، كان مركز إعصار ساولا على بعد حوالي 210 كيلومترات من الشرق إلى الجنوب الشرقي من هونج كونج ومن المتوقع أن يتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة حوالي 10 كيلومترات في الساعة بالقرب من مصب نهر اللؤلؤ، جنوب شرق الصين.