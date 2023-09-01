بايدن يتوجه إلى فلوريدا لتفقد أضرار "إيداليا"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيتوجّه إلى فلوريدا "صباح السبت"، بعد المرور المدمّر لإعصار إيداليا. وقال بايدن خلال زيارة لمقرّ الوكالة الفدراليّة الأميركيّة المكلّفة الاستجابة للكوارث "سأتوجّه إلى فلوريدا صباح السبت".

والرئيس الديموقراطي الذي تابع مرور هذا الإعصار من كثب، تحدّث الجمعة مرّة أخرى مع ديسانتيس.



وقد تسبّب إعصار إيداليا بارتفاع قياسي لمستوى المياه وبفيضانات واسعة النطاق في فلوريدا، وواصل طريقه المدمّر على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة في شكل عاصفة استوائيّة.

وسيستغرق الأمر وقتًا لتقييم الأضرار الناجمة من هذا الإعصار الذي حمل رياحًا تصل سرعتها إلى 215 كلم/ساعة وتسبّب في ارتفاع لمستويات المياه وصل إلى خمسة أمتار في بعض المناطق الساحليّة.