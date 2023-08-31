تعليق عمل المنظمات في مناطق العمليات العسكرية في النيجر

أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في «مناطق العمليات» العسكرية بسبب «الوضع الأمني الحالي».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، نقلته الإذاعة الوطنية مساء الخميس «نظراً للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتاً».

ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.

تواجه النيجر منذ سنوات أعمالاً إرهابية تنفذها جماعات متطرفة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.