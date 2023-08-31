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ارتفاع جديد لحصيلة حريق مبنى بوسط جوهانسبرغ

الشرطة والدفاع المدني أمام المبنى المنكوب في جوهانسبرغ
1 سبتمبر 2023 00:47

ارتفعت عدد قتلى حريق اندلع في مبنى في وسط جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا الاقتصادية، ليل الأربعاء الخميس، إلى 74 شخصاً على الأقل بحسب حصيلة جديدة صادرة عن السلطات.
من بين القتلى 12 طفلاً.
وقال ثيمباليتو مبالازا، رئيس أجهزة الطب الشرعي في إقليم «غاوتنغ»، الذي يضم مدينة جوهانسبورغ والعاصمة بريتوريا، خلال مؤتمر صحفي «أحصينا 12 طفلاً بين 74 جثة عثر عليها».
وعثر الأطباء الشرعيون على جثث 24 امرأة و40 رجلاً. وأوضح مبالازا «لم يحدد جنس عشر جثث أخرى لأن درجة تفحمها لا تسمح بذلك».
وسبق أن عثر على جثة طفل يبلغ الثانية. ونقل نحو ستين مصاباً إلى مستشفيات المنطقة.
وشارفت عمليات الإنقاذ على نهايتها مساء.
ووصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الحريق بأنه «مأساة كبيرة»، إذ صنف الحريق من بين حرائق المباني الأكثر فتكاً في السنوات العشرين الأخيرة في العالم كون عدد ضحاياه تجاوز عدد القتلى في حريق برج غرينفيل (72 قتيلاً) المؤلف من 24 طابقاً والذي وقع في يونيو 2017 في العاصمة البريطانية لندن.
وتفقد الرئيس رامابوزا مكان الحريق عصراً متعهداً بـ «معالجة مسألة السكن».
لم تتّضح بعد أسباب الحريق في المبنى المؤلف من أربعة طوابق. لكن مغسيني تشواكو عضو لجنة السلامة العامة في مجلس بلدية المدينة قدّر أن تكون شموع مشتعلة وراء اندلاع الحريق.

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المصدر: وكالات
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