اجتماع لإعداد الحوار العربي الياباني على المستوى الوزاري

القاهرة (الاتحاد)

عُقد أمس في جامعة الدول العربية الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء برئاسة مصر، للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني المقرر عقده الثلاثاء المقبل على هامش أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية خالد بن محمد منزلاي، الذي رأَس وفد الأمانة العامة في الاجتماع، في تصريح له، أنه جرى خلال الاجتماع إحاطة المندوبين الدائمين بآخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني من أجل التوصل إلى مخرجات إيجابية تلبي طموحات الجانبين العربي والياباني.

وأشار منزلاوي إلى أن الحوار السياسي العربي - الياباني على المستوى الوزاري يهدف بالأساس إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، منوهاً أنه تأسس عام 2013 استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين الخارجية اليابانية وجامعة الدول العربية.