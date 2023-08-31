الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اجتماع لإعداد الحوار العربي الياباني على المستوى الوزاري

اجتماع لإعداد الحوار العربي الياباني على المستوى الوزاري
1 سبتمبر 2023 01:07

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى إعادة صياغة السياسات والبرامج الاقتصادية العربية
"تويوتا" تستأنف الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان

عُقد أمس في جامعة الدول العربية الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء برئاسة مصر، للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني المقرر عقده الثلاثاء المقبل على هامش أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية خالد بن محمد منزلاي، الذي رأَس وفد الأمانة العامة في الاجتماع، في تصريح له، أنه جرى خلال الاجتماع إحاطة المندوبين الدائمين بآخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني من أجل التوصل إلى مخرجات إيجابية تلبي طموحات الجانبين العربي والياباني.
وأشار منزلاوي إلى أن الحوار السياسي العربي - الياباني على المستوى الوزاري يهدف بالأساس إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، منوهاً أنه تأسس عام 2013 استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين الخارجية اليابانية وجامعة الدول العربية.

جامعة الدول العربية
اليابان
الجامعة العربية
آخر الأخبار
شعار تويتر الجديد "إكس"
دنيا
منصة "إكس" تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
اليوم 11:54
حاكم الفجيرة
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية
اليوم 11:47
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©