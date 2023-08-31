الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق: توجيهات حكومية بدراسة ملف إعادة 13 ألف أسرة نازحة

محمد شياع السوداني
1 سبتمبر 2023 01:07

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
العراق.. مقتل 3 إرهابيين بغارة جوية
مقتل جندي فرنسي بعملية لمكافحة الإرهاب في العراق

أعلن النائب عن محافظة ديالى العراقية، مضر الكروي، أمس، صدور توجيهات من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدراسة ملف إعادة 13 ألف أسرة نازحة.
وقال الكروي: إن «إعادة النازحين إلى المدن والقرى والمناطق المحررة أولوية لنا ونسعى إلى إنهاء الملف وإغلاقه خلال العام الجاري، بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وإيجاد حلول موضوعية وعادلة لأي إشكالية تعرقل عودتهم».
وأضاف: «تم مفاتحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في لقائنا الأخير معه بشأن ملف الأسر النازحة في (السعدية) وقراها والذين يصل عددهم إلى 13 ألف أسرة، وتم إصدار توجيهات مباشرة من خلال مكتبه بدراسة الملف وتقديم إجابات خلال 20 يوماً».
وأشار الكروي إلى أن «عودة النازحين مهمة من أجل سد الفراغات وإنهاء معاناة آلاف الأسر التي امتدت لمرحلة ما بعد 2014 ولا تزال».

العراق
الحكومة العراقية
رئيس الوزراء العراقي
ديالى
محافظة ديالى
محمد شياع السوداني
آخر الأخبار
شعار تويتر الجديد "إكس"
دنيا
منصة "إكس" تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
اليوم 11:54
حاكم الفجيرة
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية
اليوم 11:47
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©