العراق: توجيهات حكومية بدراسة ملف إعادة 13 ألف أسرة نازحة

هدى جاسم (بغداد)

أعلن النائب عن محافظة ديالى العراقية، مضر الكروي، أمس، صدور توجيهات من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدراسة ملف إعادة 13 ألف أسرة نازحة.

وقال الكروي: إن «إعادة النازحين إلى المدن والقرى والمناطق المحررة أولوية لنا ونسعى إلى إنهاء الملف وإغلاقه خلال العام الجاري، بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وإيجاد حلول موضوعية وعادلة لأي إشكالية تعرقل عودتهم».

وأضاف: «تم مفاتحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في لقائنا الأخير معه بشأن ملف الأسر النازحة في (السعدية) وقراها والذين يصل عددهم إلى 13 ألف أسرة، وتم إصدار توجيهات مباشرة من خلال مكتبه بدراسة الملف وتقديم إجابات خلال 20 يوماً».

وأشار الكروي إلى أن «عودة النازحين مهمة من أجل سد الفراغات وإنهاء معاناة آلاف الأسر التي امتدت لمرحلة ما بعد 2014 ولا تزال».