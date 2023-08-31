بحث إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن

عدن (الاتحاد)

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، «إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن»، فيما أدانت الحكومة اليمنية القصف الحوثي الذي استهدف عدداً من مخيمات النازحين في محافظة مأرب، تزامناً مع أول زيارة للمبعوث الأممي هانس جروندبرج إلى المحافظة. وأشاد العليمي «بدعم مجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، وكل الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216».وجاء خلال اللقاء الذي جمع الجانبين في عدن، بحث التطورات اليمنية، والمستجدات المتعلقة بجهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في السلام والاستقرار والتنمية».

من جانبه، أكد البديوي «الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في اليمن استناداً إلى المرجعيات الثلاث».

وأكد البديوي «دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد».

وفي سياق آخر، أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي قصفت بأربعة صواريخ عدداً من مخيمات النازحين في محافظة مأرب، مشيرة إلى إن هذا العمل يستهدف المدنيين والنازحين ويتعارض مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأممي هانس جروندبرج إلى المحافظة التي تشهد تصعيداً حوثياً مستمراً، لمناقشة المستجدات في الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

ودانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، أمس، في بيان، الهجوم الذي تعرضت له مخيمات للنازحين من استهداف مباشر بأربعة صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي من مواقعها.

وقالت الوحدة إن «هذا العمل يستهدف المدنيين الأبرياء والنازحين وهو يتعارض تماماً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي»، مضيفة أن «هجمات الحوثي على المدن ومخابئ المدنيين، أعمال إجرامية تستهدف استقرار وسلامة المجتمع».

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضبط المتورطين، وتقديمهم للعدالة داعية المنظمات الأممية والدولية إلى تقديم المساعدة والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم بمساندتهم في إعادة بناء منازلهم التالفة وتأمين احتياجاتهم الأساسية وتوفير الحماية والرعاية للنازحين وضمان سلامتهم.

وأكدت على ضرورة أن يكون «هذا الهجوم، دافعاً لتكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن وضمان استقرار المنطقة بأكملها» مشددة على ضرورة تعاون جميع الأطراف مع مساعي المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سلمي يحقق السلام والاستقرار في البلاد.