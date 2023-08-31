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«يونيسيف»: وفاة 342 طفلاً يمنياً بـ«الحصبة» خلال 6 أشهر

أرشيفية
1 سبتمبر 2023 01:07

عدن (الاتحاد) 

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، رصد وفاة 342 طفلاً يمنياً بمرض الحصبة خلال ستة أشهر من العام الجاري. وقالت المنظمة، في تقرير، إنه «تم رصد 28 ألفاً و63 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية بصفوف الأطفال في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري». 
وأضافت أن 1554 حالة مصابة بالحصبة تم التأكد منها مخبرياً، كاشفة عن رصد 342 حالة وفاة بالحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة ذاتها.  وأعربت «يونيسف»، في تقريرها، عن قلقها من استمرار تفشي الحصبة في المناطق الشمالية لليمن «الخاضعة لسيطرة الحوثيين»، داعية إلى تنفيذ حملات تطعيم لمكافحة المرض. 
وذكرت المنظمة أنها مستمرة في تقديم الدعم الطبي للمرافق الصحية الأساسية في اليمن، إضافة إلى دعم حملات التطعيم ضد الأمراض. 
وسبق أن وجهت منظمات أممية اتهامات لجماعة الحوثي بحظر حملات التطعيم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ما تسبب في انتشار الأمراض. 
ويعاني اليمن من تدهور حاد في القطاع الصحي، أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض في مختلف المحافظات، جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

اليونيسيف
اليمن
يونيسيف
الحصبة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
الحصبة الألمانية
أطفال اليمن
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