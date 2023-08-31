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مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي ينشر ألف آلية عسكرية على الحدود الجنوبية

دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا (أرشيفية)
1 سبتمبر 2023 01:07

حسن الورفلي (بنغازي)

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نشرت القوات المسلحة الليبية أكثر من 1000 آلية عسكرية على طول الشريط الحدودي جنوبي البلاد، وذلك في إطار العملية العسكرية التي تقودها لملاحقة عناصر المعارضة التشادية والمرتزقة الأجانب الذين يتواجدون جنوب البلاد، بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية جنوبي البلاد خلال الفترة المقبلة حتى يتم تطهير مدن الجنوب الليبي من المسلحين والمرتزقة الأجانب، موضحاً أن طيران الجيش يقوم بعمليات استطلاع مستمرة على طول الشريط الحدودي مع تشاد والنيجر.
وأطلق الجيش الليبي عملية عسكرية لتطهير وإرساء الأمن والاستقرار في مدن المنطقة الجنوبية، وتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا والمثلث الحدودي مع تشاد والنيجر والسودان.
سياسياً، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، انتهاء مهمته أمس، بعدما قضى ثلاثة أعوام في ليبيا، مؤكدا دعمه للعملية السياسية الليبية الجارية والمساهمة في تحسين أوضاع المعيشة لليبيين.
وقال ساباديل في تغريدة نشرها عبر حسابه بخدمة «إكس»: إن «الأوضاع في ليبيا تحسنت كثيرا منذ وصوله في سبتمبر عام 2020، لا سيما فيما يتعلق بالأمن»، مشددا على ضرورة الإجماع السياسي بين القادة الليبيين على مستقبل مشترك لليبيا يخدم مصالح الشعب الليبي.

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