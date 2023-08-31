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النرويج تغلق سفارتها في مالي لـ«تدهور الأمن»

النرويج تغلق سفارتها في مالي لـ«تدهور الأمن»
1 سبتمبر 2023 01:07

أوسلو (وكالات) 

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أعلنت النرويج، أمس، إغلاق سفارتها في مالي، بسبب تدهور الوضع الأمني.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان: «اتُخذ قرار إقفال السفارة في باماكو عقب تقييم لإمكان الحفاظ على المصالح النرويجية في مالي نظرًا للوضع الأمني في البلد».
وأضافت الخارجية النرويجية: «حين تنتهي مهمة بعثة الأمم المتحدة، ستزيد صعوبة الحفاظ على نشاط دبلوماسي طبيعي في البلد».
وتمثل أيضًا سفارة النرويج في باماكو مصالح البلد في بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.
وقالت أوسلو: إن هذا الإغلاق لن يؤدي إلى تعليق المساعدات النرويجية التي بلغت نحو 1,2 مليار كرونة «أكثر من 100 مليون يورو» لمنطقة الساحل بكاملها العام الماضي.
وتعهد المجلس العسكري في مالي بأن يسلم السلطة للمدنيين بعد انتخابات مقرر إجراؤها في فبراير 2024.
وكانت مجموعة من ضباط الجيش قد أطاحت في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا اعتراضاً على عجزه عن وضع حد لأعمال العنف والتدهور الاقتصادي والفساد.

باماكو
النرويج
الأمم المتحدة
مالي
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