روسيا: تحقيق مطالبنا شرط استئناف اتفاق الحبوب

موسكو (وكالات)

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أنه لا توجد نتائج محددة بشأن مناقشات «اتفاق الحبوب»، مؤكدا أن موسكو مستعدة لاستئنافها فوراً بعد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا.

والتقى أمس وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، نظيره التركي هاكان فيدان الذي يزور موسكو حالياً، لإجراء مباحثات بشأن استئناف العمل باتفاقية الحبوب. وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي: إن «مبادراتنا ستتواصل بشأن اتفاقية الحبوب التي تشكل أهمية كبيرة جداً بالنسبة لأمن الغذاء العالمي والاستقرار والسلام».

وأشار فيدان إلى أن الأمم المتحدة أعدت بمساهمة تركيا، حزمة جديدة من المقترحات، ونعتقد أن ذلك يشكل أساساً مناسباً لإحياء الاتفاقية، مؤكداً أن استئناف العمل بالاتفاقية «حيوي» للأمن الغذائي العالمي واستقرار منطقة البحر الأسود. وصرح دبلوماسي روسي أمس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أرسل مقترحا إلى وزير الخارجية الروسي هذا الأسبوع بشأن إحياء اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا ترى أي علامة على أنها ستحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف الاتفاق، لكن بلاده قد تعود إلى الاتفاق غداً إذا أوفى الغرب بوعوده لموسكو. وأشار لافروف، إلى أن بلاده أبلغت تركيا بشروطها لضمان استئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وتسعى تركيا إلى إحياء الاتفاق أملاً في استخدامه منطلقاً لمفاوضات سلام أوسع بين كييف وموسكو.ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين: إنه «لا توجد نتائج ملموسة للمناقشات حتى الآن، لكن سيكون هناك بحث بشأن هذا الموضوع في موسكو قريباً وعلى أعلى مستوى بالطبع».

وأكدت مصادر رسمية تركية أمس أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا الاثنين المقبل، لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الساحلية.

وأكّد بيسكوف على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن «موسكو مستعدة لاستئناف اتفاق الحبوب على الفور بمجرد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا».

إلى ذلك، وصف بيسكوف تصريحات كييف بشأن علاقة روسيا بالمجاعة في أفريقيا بأنها «خاطئة وتشوه عمداً الحقيقة»، مضيفاً أن الاتهامات «لا أساس لها من الصحة وخاطئة».

وأشار إلى أن «روسيا حتى الآن وعلى الرغم من توقف الصفقة، تتبنى موقفاً مسؤولاً حيال الدول الإفريقية، ومنها المبادرة الروسية لإرسال شحنات مجانية من الحبوب إلى أفقر دول القارة الإفريقية، حيث تم الإعلان عن ذلك في القمة الروسية الإفريقية الأخيرة». ونوه الكرملين أمس إلى أنه لا توجد نتائج محددة حتى الآن بشأن مقترح من موسكو لشحن الحبوب الروسية عبر تركيا إلى دول فقيرة.

وذكرت روسيا أمس الأول أنها اقترحت خطة كبديل للاتفاق الذي سبق التوصل إليه بوساطة تركية لشحن الحبوب عبر البحر الأسود وانسحبت موسكو منه في يوليو.