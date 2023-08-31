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اليونان تحتجز 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر

أرشيفية
1 سبتمبر 2023 01:07

أثينا (وكالات) 

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احتجزت قوات خفر السواحل اليونانية ثلاثة رجال بعد اشتباهها في استخدامهم يختاً فاخراً لنقل 51 مهاجراً من تركيا إلى منتجع جزيرة ميكونوس، أمس الأول. 
وعند استجواب مهاجرين محتجزين، في الجزيرة الواقعة في بحر إيجه، قدموا معلومات عن المهربين المشتبه بهم ويخت «أورورا» البالغ طوله 27 متراً الذي كانوا يبحرون على متنه. 
ونشرت قوات خفر السواحل أربعة زوارق دورية ومروحية وحددت موقع اليخت قبالة جزيرة باتموس. وقالت إذاعة اليونان أمس، إن قوات خفر السواحل احتجزت في غضون الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 300 مهاجر في بحر إيجه والبحر الأيوني. 
وغرق العديد من المراكب في بحر إيجه، وكثيراً ما تتهم منظمات غير حكومية ووسائل إعلام، أثينا بإبعاد المهاجرين، منعاً لوصولهم إلى اليابسة حيث يقدمون طلبات لجوء. وإلى جانب هذا الطريق البحري، يحاول مهاجرون المرور مباشرة إلى إيطاليا، عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.

اليونان
خفر السواحل
الاتجار بالبشر
بحر إيجه
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