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%25 زيادة في حرائق الغابات بسبب الاحترار

%25 زيادة في حرائق الغابات بسبب الاحترار
1 سبتمبر 2023 01:07

باريس (أ ف ب) 

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يؤدي التغير المناخي إلى زيادة كبيرة في خطر امتداد حرائق الغابات سريعاً، وفقاً لدراسة نشرت أمس الأول، تفتح الطريق أمام أفكار جديدة للوقاية من الحرائق بعد الكوارث الأخيرة التي شهدتها كندا واليونان وهاواي، من بينها عمليات الحرق الوقائي الرامية إلى تنظيف أرضيات الغابات.
وأدى الاحترار المناخي الذي تسبب به الإنسان إلى زيادة وتيرة «حرائق الغابات الشديدة» بنسبة 25 في المئة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وفق ما توصلت إليه هذه الدراسة التي نشرتها مجلة «نيتشر» نقلاً عن معهد «بريكثرو إنستيتيوت» في كاليفورنيا. ودرس العلماء مجموعة من الحرائق بين عامَي 2003 و2020، وأجروا تحليلاً لتأثير معدلات الحرارة الأعلى والجفاف الأشدّ على الحرائق السريعة الامتداد، أي تلك التي تحرق أكثر من أربعة آلاف هكتار يومياً.

حرائق الغابات
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