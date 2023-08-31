زيلينسكي يحدد حاجة أوكرانيا من الطائرات المقاتلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة لنحو 100 مقاتلة إضافية علاوة على العدد الذي تم التعهد بتقديمه حتى الآن.

وذكر زيلينسكي، في مقابلة تلفزيونية مع القناة البرتغالية الوطنية العامة: «نحتاج إلى إجمالي 160 مقاتلة لضمان وجود قوات جوية فعالة»، مشيرا إلى أن من شأن هذا أن يمنع روسيا من الهيمنة على المجال الجوي الأوكراني.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا تلقت تعهدات بـ 50 أو 60 طائرة أميركية الصنع من طراز «إف- 16» من دول أوروبية مختلفة.

كان يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية قد قال، في وقت سابق، إن البلاد تحتاج إلى حوالي 128 طائرة «إف- 16» وتعهدت كل من الدنمارك وهولندا والنرويج بتقديم طائرات إف- 16 إلى أوكرانيا.