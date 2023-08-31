"إكواس" تقدم اقتراحاً للخروج من الأزمة في النيجر

اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، اليوم الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لانتخابات ديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.

وأفاد بيان لمجموعة "إكواس" أن "الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة".

وأكد رئيس نيجيريا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات إيجابية".

كان المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر، حدد مرحلة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وأطاح الجيش بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو ووضعه في الإقامة الجبرية. ومذاك، ومجموعة إكواس ترسل وفودا إلى نيامي في محاولة للتوصل إلى حل.