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الاتحاد الأفريقي يتخذ إجراء ضد الغابون

الجنرال بريس أوليغي نغيما المعيّن من المجلس العسكري لرئاسة المرحلة الانتقالية
31 أغسطس 2023 21:34

قالت إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي إن الاتحاد قرر، اليوم الخميس، تعليق مشاركة الغابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته لحين عودة النظام الدستوري في البلاد.
كان قادة الجيش قد استولوا على السلطة، صباح أمس الأربعاء، ووضعوا الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية بعد وقت قصير من إعلان فوزه بفترة رئاسية ثالثة.
وأعلن المجلس العسكري في الغابون تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيساً للمرحلة الانتقالية.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، اليوم الخميس، إنها تعتزم عقد اجتماع "وشيك" لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد. ولم تذكر موعدا لذلك.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنه يعمل عن كثب مع بقية القادة الأفارقة لاحتواء الوضع.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأفريقي
الغابون
الجابون
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