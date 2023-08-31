روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، شروط بلاده لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب مباحثات في العاصمة موسكو، إن روسيا لا ترى أي علامة على أنها ستحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

لكن الوزير الروسي أضاف أن بلاده قد تعود إلى الاتفاق "غدا" إذا أوفى الغرب بوعوده لموسكو.

وكانت روسيا أنهت في يوليو العمل بالاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير إنتاجها من الحبوب.

وأكد لافروف حجة روسيا بأن العقوبات الاقتصادية الغربية تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وأضاف أن الخطة، التي تُناقش حاليا لتوريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفض، ستكون إضافة إلى إمدادات الحبوب التي وعدت روسيا بمنحها لدول أفريقية مجانا.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي أن استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا "حيوي" للأمن الغذائي العالمي واستقرار منطقة البحر الأسود.

وأوضح فيدان خلال المؤتمر الصحفي "كررنا قناعتنا بأن استئناف الاتفاق سيتيح إعادة الاستقرار في هذين المجالين".

وقال فيدان، الذي يزور موسكو تحضيرا لزيارة قريبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا "ثمة مسار الآن يستند إلى فهم أفضل واستجابة أفضل لطلبات روسيا".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيزور مدينة "سوتشي" في روسيا في الرابع من سبتمبر المقبل للبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إحياء اتفاق تصدير الحبوب.

وتعتمد أوكرانيا الآن على الطرق البرية وعلى مرفأ نهري غير عميق ما يحد كثيرا من كميات الحبوب المصدرة.

وتسعى تركيا إلى إحياء الاتفاق أملا في استخدامه منطلقا لمفاوضات سلام أوسع بين كييف وموسكو.