ترامب يردّ على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة

رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، على اتهامات له بالسعي لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وأفادت وثيقة قضائية بأن الرئيس الجمهوري السابق نفى اتهاما رسميا موجها إليه ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا في 2020.

وقال ترامب، في وثيقة قدمها للمحكمة العليا لمقاطعة فولتون «كما يتضح من توقيعي أدناه، فإنني أنفي هذا الاتهام الرسمي وأقول إنني غير مذنب فيما يتعلق بلائحة الاتهام في هذه القضية».

وهذا الدفع يعني أن ترامب لن يمثل شخصيا أمام المحكمة الأسبوع المقبل لمواجهة الاتهامات. وترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي عام 2024.

تتضمن لائحة الاتهام 13 تهمة جنائية، منها ممارسة الابتزاز، بسبب الضغط على مسؤولين في الولاية لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 وإعداده المزعوم لقوائم مزيفة من الناخبين لتقويض تصديق الكونجرس على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا، وُجهت إلى ترامب و18 متهما آخرين 41 تهمة جنائية إجمالا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.

وشهدت قضية جورجيا إصدار رابع لائحة اتهام لترامب، إذ يواجه الرئيس السابق محاكمة في ولاية نيويورك في مارس تتعلق بدفع أموال، ومحاكمة اتحادية في مايو بفلوريدا تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية.

وهو متهم أيضا في محكمة اتحادية بواشنطن بالسعي بشكل غير قانوني لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.

ودفع ترامب ببراءته في جميع القضايا الجنائية وقد يقضي معظم وقته العام المقبل في المحاكم.

كانت قاضية اتحادية حددت الرابع من مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية التي انتهت بخسارته أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

واتهم الرئيس السابق، آنذاك على شبكته «تروث سوشل»، القاضية تانيا تشوتكان بأنها «تكره ترامب»، مؤكداً أنه سيتقدم بطعن.

ووصف ترامب قرار القاضية بأنه «تدخل انتخابي» في معركة 2024.

وسلم ترامب نفسه، الخميس الماضي، للشرطة التي نشرت صورة جنائيّة له التُقِطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال توقيفه الوجيز. وهذه اللقطة التي يظهر فيها ترامب عبوساً وعاقداً حاجبَيه ومُحدّقاً في الكاميرا، ستُسجّل في التاريخ بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أميركي سابق.