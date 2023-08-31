فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها

ردت فرنسا، اليوم الخميس، على إصدار المجلس العسكري في النيجري أمرا إلى الشرطة بطرد سفير باريس في نيامي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الضباط الذين استولوا على زمام الأمور في النيجر "ليست لديهم سلطة" لمطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة.

وأضافت الوزارة "نقيّم، بشكل مستمر، سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية".

وقال المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي، إن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وأضاف المجلس، في بيان في وقت سابق اليوم، أن الشرطة النيجرية تلقت تعليمات بطرده.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري.