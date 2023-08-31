روسيا تعترض مقاتلة نرويجية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن واحدة من مقاتلاتها سارعت باعتراض طائرة عسكرية نرويجية تقترب من مجالها الجوي في حادثة هي الأحدث ضمن سلسلة وقائع مماثلة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الطائرة النرويجية انعطفت وابتعدت عن المجال الجوي الروسي بعدما اقتربت منها المقاتلة الروسية وهي من طراز "ميج-31" فوق بحر "بارنتس".

وأرسلت روسيا طائرتين مقاتلتين، الاثنين، لاعتراض طائرتين مسيّرتين أميركيتين ومنعهما من انتهاك حدودها فوق البحر الأسود.

قبل ذلك، كانت روسيا أعلنت، الأحد، أنها نشرت طائرة مقاتلة لمنع مسيّرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأميركي من عبور حدودها فوق البحر الأسود. ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، أن طائرة عسكرية روسية (سو-30) رافقت طائرة الاستطلاع المسيرة (ريبر).