قادة أفارقة يحضّرون خطة للتعامل مع الوضع في الغابون

يعكف قادة أفارقة، اليوم الخميس، على صياغة كيفية الرد على ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في الغابون ووضعوا الرئيس علي بونغو في الإقامة الجبرية ونصبوا رئيسا جديدا للبلاد.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكواس) إنها تعتزم عقد اجتماع "وشيك" لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد. ولم تذكر موعدا لذلك.

وقال متحدث باسم الأمانة العامة لمفوضية الاتحاد الأفريقي إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيجتمع، اليوم الخميس، لمناقشة الوضع في الغابون.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنه يعمل عن كثب مع بقية القادة الأفارقة لاحتواء الوضع.

وأعلن كبار ضباط الجيش في الغابون السيطرة على السلطة قبل فجر أمس الأربعاء بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس عمر بونغو بفترة رئاسة ثالثة بفارق كبير في الأصوات في الانتخابات التي أجريت يوم السبت.

في وقت لاحق أمس الأربعاء، ظهر بونغو في تسجيل مصور وهو محتجز في مقره ويطلب من الحلفاء الدوليين المساعدة. وأعلن الضباط أيضاً الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الحرس الرئاسي السابق، رئيساً للبلاد.