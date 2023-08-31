المجلس العسكري في النيجر يأمر بطرد السفير الفرنسي

قال المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وأمر المجلس العسكري، يوم الجمعة، السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، رداً على ما اعتبرها تصرفات للحكومة الفرنسية التي قال إنها «تتعارض مع مصالح النيجر».

وذكر المجلس، في بيان بتاريخ 29 أغسطس الجاري، أن تأشيرات السفير وعائلته ألغيت. وأكد مسؤول الإعلام في المجلس العسكري صحة البيان.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، يوم الاثنين، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد مجدداً دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

واستولى الجيش على السلطة في النيجر يوم 26 يوليو الماضي ووضع بازوم تحت الإقامة الجبرية.