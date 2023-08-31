الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المجلس العسكري في النيجر يأمر بطرد السفير الفرنسي

دورية من الشرطة النيجرية أمام سفارة فرنسا في النيجر
31 أغسطس 2023 16:46

قال المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وأمر المجلس العسكري، يوم الجمعة، السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، رداً على ما اعتبرها تصرفات للحكومة الفرنسية التي قال إنها «تتعارض مع مصالح النيجر».
وذكر المجلس، في بيان بتاريخ 29 أغسطس الجاري، أن تأشيرات السفير وعائلته ألغيت. وأكد مسؤول الإعلام في المجلس العسكري صحة البيان.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، يوم الاثنين، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد مجدداً دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
واستولى الجيش على السلطة في النيجر يوم 26 يوليو الماضي ووضع بازوم تحت الإقامة الجبرية.

أخبار ذات صلة
«إيكواس» تقترح فترة انتقالية في النيجر لـ9 أشهر
تعليق عمل المنظمات في مناطق العمليات العسكرية في النيجر
المصدر: وكالات
النيجر
رئيس النيجر
المجلس العسكري
السفير الفرنسي
طرد سفير
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية
اليوم 11:47
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©