الكرملين: روسيا مستعدة لاستئناف "اتفاق الحبوب" بعد استيفاء الشروط

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد نتائج محددة للمناقشة بشأن "اتفاق الحبوب"، وموسكو مستعدة لاستئنافها فورا بعد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين، إنه "لا توجد نتائج ملموسة لهذه المناقشة حتى الآن، لكن سيكون هناك بحث بشأن هذا الموضوع في موسكو، اليوم وفي المستقبل القريب، وعلى أعلى مستوى بالطبع".

وتابع أنه "من الصعب تحديد مدى فعاليتها، ولكني أكرر مجددا، كمورد مسؤول للحبوب، فإن روسيا تشارك في مثل هذه المناقشات". وأكّد بيسكوف على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "موسكو مستعدة لاستئناف اتفاق الحبوب على الفور بمجرد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا".