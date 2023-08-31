"إيداليا" تضرب 3 ولايات أميركية.. وفلوريدا تحصي الأضرار

بدأت فلوريدا تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تسببت بها إيداليا بعدما أغرقت العاصفة القوية المناطق الساحلية وأدت إلى انقطاع الطاقة عن الآلاف، فيما تتحرّك باتّجاه ساحل الولايات المتحدة جنوب الشرقي حاملة معها المزيد من الأمطار.

وبعدما مرّت من ولاية فلوريدا، ضربت العاصفة إيداليا جورجيا المجاورة وتراجعت إلى عاصفة مدارية أغرقت مع ذلك المنطقة بأمطار وصل ارتفاعها إلى 25 سنتيمترا وأدت إلى فيضانات خطيرة في المناطق الساحلية، بحسب مسؤولين.

وصف المسؤولون إيداليا ومستويات المياه القياسية التي تسببت بها بأنها حدث يمر مرّة في العمر بالنسبة لمنطقة شمال غرب فلوريدا الأكثر تأثّرا.

وبينما لم يتم تأكيد سقوط قتلى بعد، إلا أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس شدد على وجود "احتمال كبير بأن يتغيّر ذلك" نظرا إلى شدّة العاصفة.

وأفاد مسؤولو الولاية بأن عناصر الإغاثة بما في ذلك فرق البحث والإنقاذ منتشرة ميدانيا، لكنهم حذّروا من أن الوصول إلى المناطق النائية أكثر يعد أصعب نظرا إلى سقوط أشجار وارتفاع منسوب المياه.

ضربت إيداليا كإعصار "خطير جدا" من الفئة الثالثة منطقة بيغ بيند التي تنتشر فيها المستنقعات وذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا حوالى الساعة 7,45 صباحا (11,45 ت غ) الأربعاء، وفق ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وأضاف أن العاصفة وصلت إلى الشاطئ محمّلة برياح تبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومترا في الساعة بالقرب من بلدة كيتون بيتش، مع احتمال ارتفاع مستوى المياه إلى حوالى خمسة أمتار في بعض المناطق الساحلية.

ورغم تراجع قوّة إيداليا إلى إعصار من الفئة الأولى ومن ثم عاصفة مدارية مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 96,5 كيلومترا في الساعة، إلا أنه بقي خطيرا فيما مرّ عبر جورجيا وصولا إلى كارولاينا الجنوبية.

وقال مدير إدارة الطوارئ لمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية لشبكة "سي إن إن" في وقت متأخر الأربعاء "ما زالت لدينا كميات كبيرة من مياه الفيضانات في مختلف أنحاء المدينة حاليا" وتجري بعض عمليات الإنقاذ.

لكن بدا أن الخميس آخر يوم لإيداليا.

وأكد خبير الأرصاد لدى خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في تشارلستون رون موراليس لصحيفة "ذي بوست آند كوريير" التابعة للمدينة "يفترض بأن تتحسن الأمور بعد منتصف الليل (الأربعاء) بالنسبة للجميع".

ويتوقع بأن تتّجه إيداليا إلى المحيط الأطلسي في وقت لاحق الخميس.

وأما في منطقة خليج تامبا التي تعد حوالى ثلاثة ملايين نسمة، فغرقت الشوارع فيما اجتاحت مياه الفيضانات الباحات.

وشمالا في مدينة تاربن سبرينغز، اضطر السكان للسير في المياه أو حتى استخدام مراكب صغيرة للتوجه إلى أماكن آمنة بعدما غمرت المياه المنازل.

وأفاد ديسانتيس الصحافيين بأن إيداليا تتحرّك بشكل أسرع من بعض الأعاصير الكارثية أكثر التي سبق وضربت الولاية وبقيت عين العاصفة فيها مدة أطول على الساحل ما أدى إلى سقوط قتلى وأحدث دمارا كبيرا.

وقالت مديرة الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل إن "إيداليا هي أقوى عاصفة... تصل إلى اليابسة في هذا الجزء من فلوريدا منذ أكثر من 100 عام".

ضرب الإعصار كوبا لمدة وجيزة قبل أن يتحرّك فوق خليج المكسيك الذي يقول علماء إنه يشهد "موجة حرّ بحرية"، أدّت إلى اشتداد الرياح المصاحبة لإيداليا بينما سارع باتّجاه فلوريدا.



