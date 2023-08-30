محادثات روسية تركية بحثاً عن بديل لاتفاقية الحبوب

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن الوزير سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان سيناقشان مقترحاً من موسكو يقدم بديلاً لاتفاق حبوب البحر الأسود حين يجتمعان اليوم بحسب تقارير إخبارية.

وأضافت الوزارة في بيان أن روسيا سترسل، بموجب المقترح، مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، لمعالجتها في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجاً.

وقالت: «نعتبر هذا المشروع البديل العملي الأمثل لاتفاق البحر الأسود».

وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، مكَّن أوكرانيا من تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق بسبب وصول القليل جداً من الحبوب إلى الدول الأكثر فقراً واستمرار العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية بفعل العقوبات الغربية التي تؤثر على المدفوعات والتأمين والقدرة على الوصول إلى الموانئ.

ومن المقرر أن يزور فيدان موسكو اليوم للاجتماع مع لافروف.

وقال الكرملين أمس: «إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور روسيا أيضاً قريباً».

وتعهدت موسكو بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب بتوريد كميات من الحبوب المجانية لست دول أفريقية. أمنياً، ذكرت السلطات المحلية الأوكرانية أمس، أن روسيا استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف بهجوم صاروخي مكثف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين جراء سقوط حطام في كييف.

وأضافت السلطات أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 صاروخاً ومسيَّرة روسية خلال الليل.

في المقابل، تعرضت أربع طائرات نقل عسكرية من طراز «إليوشن 76» لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيَّرة في منطقة بسكوف الروسية، حسبما أعلنت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، نقلاً عن مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية.

وأعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة بيسكوف ميخائيل فيديرنيكوف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار أمس.

وتقع بسكوف التي تضم قاعدة لنخبة المظليين، على الحدود مع إستونيا ولاتفيا العضوين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتقع على بعد نحو 800 كيلومتر شمال أوكرانيا.

وقالت خدمات الطوارئ، إن موسكو أغلقت أربعة مطارات دولية لفترة وجيزة بعد إسقاط طائرة مسيَّرة بالقرب من العاصمة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.