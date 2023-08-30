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تدمير صاروخ "كروز" استهدف شبه جزيرة القرم

انفجار في شبه جزيرة القرم (أرشيفية)
31 أغسطس 2023 01:01

قال سيرجي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم إن الوحدات المسؤولة عن التصدي للطائرات أسقطت صاروخ كروز أطلق على شبه الجزيرة الأربعاء.
وأضاف أكسيونوف، عبر تطبيق تلغرام "أسقطت القوات المسؤولة عن التصدي للطائرات في شرق القرم صاروخ كروز".
ودعا السكان إلى التزام الهدوء.
وتعرضت شبه جزيرة القرم لهجمات عدة في الآونة الخيرة ضمن الهجوم الأوكراني المضاد.
أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنّ سيطرة قوات بلاده على قرية «روبوتين» هذا الأسبوع ستتيح لها التقدّم نحو جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.
وفي خطاب أمام دبلوماسيين فرنسيين خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى العاصمة باريس ونشر اليوم الأربعاء، قال كوليبا «بترسيخ وجودنا في أطراف روبوتين، نفتح الطريق إلى توكماك وأخيرا ميليتوبول والحدود مع القرم».

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المصدر: وكالات
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