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وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يراجعون الدعم المالي لأوكرانيا

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يراجعون الدعم المالي لأوكرانيا
31 أغسطس 2023 01:07

إسبانيا (وكالات) 

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التقى وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا أمس، لدراسة الدعم المالي طويل الأمد للجيش الأوكراني.  
ومن المقرر أن يراجع وزراء الدفاع خطة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي يبلغ حجمها 20 مليار يورو لإتاحة 5 مليارات يورو للأسلحة وبرامج التدريب سنوياً لفترة 2024 - 2027. 
ويهدف بوريل إلى تغيير الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا ليستند إلى أساس أكثر هيكلة وبعيداً عن المدفوعات المنفصلة التي تمت بموجب مرفق السلام الأوروبي. وقال بوريل في مستهل الاجتماع: «يجب أن يستمر الدعم لإعادة الإعمار ولإعطاء أوكرانيا ضمانات أمنية». 
وحصلت أوكرانيا حتى الآن على مساعدات عسكرية قدرها 5.6 مليار يورو من آلية الميزانية، المنفصلة عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي تدفع للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول غير الأعضاء في التكتل.

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