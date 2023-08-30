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إيطاليا تعتزم بحث ملف الهجرة مع دول شمال أفريقيا بمشاركة أوروبا

جورجا ميلوني
31 أغسطس 2023 01:07

روما (وكالات)

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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنها ستبحث ملف الهجرة مع دول شمال أفريقيا، مشيرة إلى ضرورة إشراك أوروبا في المباحثات، وذلك حسبما أوردته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أمس. 
وقالت ميلوني: «أكرس جزءاً كبيراً من طاقاتي لهذا الأمر، أنا مقتنعة بأن الطريقة الوحيدة لمواجهة المشكلة بشكل هيكلي هي مناقشتها مع بلدان شمال أفريقيا». 
وأكدت ميلوني أن «الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، عبر طرق البحر المتوسط، ومن ثم كيفية توزيع المهاجرين»، لافتة إلى أنه خلال الأعوام الماضية، تمت مناقشة الجزء الأخير فقط والمتعلق بكيفية توزيع المهاجرين، لذا من الضروري إشراك أوروبا ككل، لأن هناك تغييراً في وتيرة تناول القضية. وأشارت ميلوني إلى أن «المهمة هائلة وطويلة، ونواجه ضغوطاً هائلة، وأنا أفهم أن الإيطاليين يطلبون إجابات فورية، لهذا السبب قررت تطبيق مرسوم كوترو بالكامل».  
يذكر أن «مرسوم كوتْرو» يحتوي على أحكام عاجلة بشأن منح تأشيرات دخول إلى التراب الوطني الإيطالي بصفة قانونية للعمّال الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية.

إيطاليا
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
شمال أفريقيا
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جورجيا ميلوني
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