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إصابة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بوعكة صحية

السناتور النافذ ميتش ماكونيل يصاب بوعكة صحية
31 أغسطس 2023 00:50

أثار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل قلق كثيرين على صحّته، الأربعاء، بعدما عجز عن متابعة الكلام لثوان طويلة خلال مؤتمر صحافي، في ثاني عارض صحّي من نوعه يصيبه خلال شهر واحد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في ولايته كنتاكي، بدا السناتور ماكونيل (81 عاماً) كما لو أنّه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريباً.
وخلال هذه الثواني الطويلة، بدا جامداً، غير قادر على الإجابة على سؤال طرحه عليه أحد الصحفيين.
في 26 يوليو، أصيب السناتور النافذ بنفس الحالة، إذ كان يومها يتحدّث أمام الإعلاميين في "الكابيتول هيل" حين تجمّد في مكانه بدون سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.
وردّاً على سؤال عن حالة السناتور ماكونيل، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّها تتمنّى له "الشفاء العاجل".
وفي مارس، نُقل السناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدّى إلى إصابته بارتجاج في المخّ وكسرٍ في أحد الأضلاع ممّا استدعى توقّفه عن العمل لمدة ستّة أسابيع تقريباً.

المصدر: رويترز
ميتش ماكونيل
مجلس الشيوخ
الجمهوريون
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