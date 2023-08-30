«الرئاسي الليبي»: ضرورة إنهاء كافة المراحل الانتقالية

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد المجلس الرئاسي في ليبيا الحرص على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة «6+6» والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيز التوافقات، فيما أكدت فرنسا دعم دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، حيث بحث الطرفان المستجدات على الساحة الليبية.

وأكد المنفي حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة «6+6» والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.

من جانبه، أشاد الممثل الخاص للأمين العام، بدور المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا.

وفي السياق، ناقش المنفي، مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، ملفي هيكلية الوحدات العسكرية وأحداث دول الجوار.

وأفاد بيان بأن «الاجتماع جاء لمناقشة ومتابعة تنظيم الوحدات العسكرية وفق الهيكل التنظيمي للجيش الليبي، بالإضافة للأحداث التي تمر بها بعض دول الجوار».

وفي الأول من أغسطس الجاري، ناقش المجلس الرئاسي مع قيادات عسكرية الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، وفق رؤية استراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها السودان والنيجر، بالإضافة إلى الإسراع في تشكيل قوة مشتركة، لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

إلى ذلك، أكد بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعم بلاده دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الخاصة بتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.

وأشاد سولير بجهود لجنة «6+6»، وأكد تمسك باريس بسيادة ليبيا، ومساندتها جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة.

وفي 22 أغسطس الجاري، قال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة «أصبح أمرًا واجبًا لقيادة البلاد نحو الانتخابات»، ونبه إلى أن «عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات يسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا».

وأكد سولير، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أمس الأول، دعم بلاده لجهود لجنة «6+6» للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.