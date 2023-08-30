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توافق مصري أميركي حول أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات

توافق مصري أميركي حول أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات
31 أغسطس 2023 01:07

القاهرة (الاتحاد) 

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اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وفد من الكونغرس الأميركي، أمس، على «أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية للأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها». 
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأميركي ضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز وعضو المجلس ليندساي غراهام. وقال البيان: إن اللقاء تناول قضايا إقليمية ودولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات لا سيما في السودان وليبيا وسوريا. 
وأضاف أن «اللقاء تطرق إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، موضحاً أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله يراعي مصالح الدول الثلاث وشواغلها. 

الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي
مصر
أميركا
الكونغرس الأميركي
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