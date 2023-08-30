تقرير حقوقي: 2406 مدنيين مخفيين قسراً بسجون «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الإخفاء القسري، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن جماعة الحوثي أخفت قسراً 2406 مواطنين بينهم 133 امرأة و117 طفلا في 17 محافظة منذ 1 يناير2017م وحتى منتصف العام الجاري 2023م. وأوضحت الشبكة في تقرير حديث لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام، أن الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات سجل (79) حالة وفاة للمختطفين في سجون الحوثي و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم إلى المستشفيات. ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن جماعة الحوثية تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنًا رسميًا و(128) سجناً سريًا استحدثتها جماعة الحوثية بعد انقلابها على الشرعية. ووفقا لعملية الرصد والتوثيق التي أجرتها الشبكة اليمنية فإن من بين المختطفين الذين عذبوا في محافظة صنعاء (17) طفلاً، و(39) إمرأة، و(64) مسناً، عوضا عن (52) مختطفاً عذبوا حتى الموت بينهم (9) مسنين و(10) نساء.

وتواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها ولا تزال سجونها مكتظة بالمختطفين والمخفيين قسراً.