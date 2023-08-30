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قرغيزستان تستعيد من سوريا نحو 100 من نساء وأطفال «الدواعش»

مخيم الهول (أرشيفية)
31 أغسطس 2023 01:07

بشكيك (وكالات) 

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أعلنت قرغيزستان، أمس، إعادة 100 من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي من مخيمات اعتقال في سوريا، في ثالث عملية من نوعها يقوم بها هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى. وقالت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان: «في 30 أغسطس 2023، تم نقل 31 امرأة و64 طفلاً من رعايا قرغيزستان من سوريا»، من دون تحديد عدد رعاياها الذين لا يزالون في هذه المخيمات في شمال شرق سوريا.
وأضافت الوزارة أن «قرغيزستان ممتنة للولايات المتحدة لمساعدتها الكاملة ودعمها اللوجستي في هذه العملية».
وهذه هي عملية الإعادة الثالثة لرعايا من قرغيزستان من سوريا أو العراق بعد عمليتين في مارس 2021 (79 طفلاً) وفي فبراير 2023 (59 امرأة وطفلاً).

قرغيزستان
سوريا
الدواعش
أبناء الدواعش
داعش
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