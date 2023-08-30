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العراق.. مقتل 3 إرهابيين بغارة جوية

العراق.. مقتل 3 إرهابيين بغارة جوية
31 أغسطس 2023 01:07

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، مقتل 3 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بضربة جوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وذلك خلال عملية ملاحقة إرهابيين مسؤولين عن الهجوم على قوات فرنسية ومقتل أحد جنودها. وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان أن «القوة الجوية نفذت ضربة ناجحة، بواسطة طائرات إف -16 استهدفت فلول تنظيم داعش الإرهابي».
وأضافت قيادة العمليات أن «الضربة أسفرت عن قتل 3 إرهابيين وتدمير 4 أوكار وأنفاق وكهوف كان يستخدمها عناصر داعش في هذه المنطقة، التي تتميز بتعقيداتها الجغرافية».
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، أمس الأول، مقتل جندي من القوات الخاصة أثناء مشاركته في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق.
وتشارك قوات فرنسية ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعم القوات العراقية في حربها ضد التنظيم، منذ عام 2014. ولم يعد التحالف ينفذ أي عمليات برية، منذ يناير 2022، فيما ينتشر حاليا نحو 600 جندي فرنسي في العراق.

العراق
داعش
مكافحة الإرهاب
محافظة صلاح الدين
غارة جوية
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