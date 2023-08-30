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موفد الرئيس الأميركي يزور لبنان لمتابعة اتفاق ترسيم الحدود البحرية

ميقاتي مستقبلاً الموفد الأميركي (أ ف ب)
31 أغسطس 2023 01:07

بيروت (الاتحاد)

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بحث موفد الرئيس الأميركي جو بايدن وكبير مستشاريه لشؤون الطاقة والبنية التحتية آموس هوكشتاين، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، تطورات اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. 
وقالت السفارة الأميركية في بيروت في بيان: إن «هوكشتاين يزور لبنان لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر الماضي بين لبنان وإسرائيل». 
من جانبها، ذكرت رئاسة مجلس النواب اللبناني في بيان أن «بري أكد خلال استقباله هوكشتاين أن جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية واستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمتها الصندوق السيادي بالإضافة إلى التشريعات المطلوبة لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». 
وأشار البيان إلى أن «بري جدد شكره للجهود التي بذلها هوكشتاين وأثمرت البدء في عملية تنقيب في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية».

الحدود البحرية
أميركا
مجلس النواب اللبناني
الحكومة اللبنانية
لبنان وإسرائيل
إسرائيل
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