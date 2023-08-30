إسقاط مسيَّرتين أوكرانيتين في روسيا

قال حاكم منطقة بريانسك في جنوب روسيا إن الوحدات المسؤولة عن التصدي للطائرات أسقطت طائرتين مسيَّرتين أوكرانيتين، الأربعاء، فوق المنطقة، مضيفاً أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب ألكسندر بووماز، حاكم المنطقة على تطبيق «تلغرام»، أن «القوات المسؤولة عن التصدي للطائرات التابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطت هجوماً».

وأضاف بووماز «أسقطت طائرتان مسيَّرتان فوق منطقة بريانسك. ولم تقع إصابات أو أضرار».

وهاجمت طائرات مسيَّرة أوكرانية أهدافاً في ست مناطق على الأقل في عمق روسيا، الأربعاء، بما في ذلك مطار دمرت فيه طائرات نقل عسكرية، في واحد من أوسع هجمات كييف نطاقا. وأعلن مسؤولون روس وقوع هجمات على أهداف في مناطق بسكوف وبريانسك وكالوجا وأورلوف وريازان وموسكو.

ونشب حريق ضخم في مطار عسكري بمنطقة بسكوف الواقعة شمال روسيا والتي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أوكرانيا. وأفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء بوقوع أضرار فيما لا يقل عن أربع طائرات نقل عملاقة من طراز (آي.إل-76) وبأن اثنتين منها «اشتعلت فيهما النيران».