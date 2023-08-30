مقتل جنود أوكرانيين في حادث طائرتي هليكوبتر

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأربعاء، أن حادثا يتعلق بطائرتي هليكوبتر أسفر عن مقتل ستة جنود كانوا على متنهما.

وقال موقع "أوكراينسكا برافدا" الإخباري إن الحادث، الذي وقع أمس الثلاثاء، يتعلق بطائرتي هليكوبتر عسكريتين من طراز "مي-8" المستخدمة على نطاق واسع، مضيفا أنه وقع بالقرب من بلدة "كراماتورسك" في منطقة دونيتسك قرب خط المواجهة. لكن الموقع لم يقدم تفاصيل عن ملابسات وقوعه.

وأكد متحدث باسم القوات الجوية لإذاعة محلية مقتل شخصين لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقبل أيام، قتل ثلاثة جنود أوكرانيين في تصادم طائرتين مقاتلتين أثناء تدريب قرب العاصمة كييف.