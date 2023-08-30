الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل جنود أوكرانيين في حادث طائرتي هليكوبتر

حطام مقاتلتين أوكرانيتين تحطمتا قرب كييف (أرشيفية)
30 أغسطس 2023 23:50

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأربعاء، أن حادثا يتعلق بطائرتي هليكوبتر أسفر عن مقتل ستة جنود كانوا على متنهما.
وقال موقع "أوكراينسكا برافدا" الإخباري إن الحادث، الذي وقع أمس الثلاثاء، يتعلق بطائرتي هليكوبتر عسكريتين من طراز "مي-8" المستخدمة على نطاق واسع، مضيفا أنه وقع بالقرب من بلدة "كراماتورسك" في منطقة دونيتسك قرب خط المواجهة. لكن الموقع لم يقدم تفاصيل عن ملابسات وقوعه.
وأكد متحدث باسم القوات الجوية لإذاعة محلية مقتل شخصين لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقبل أيام، قتل ثلاثة جنود أوكرانيين في تصادم طائرتين مقاتلتين أثناء تدريب قرب العاصمة كييف.

أخبار ذات صلة
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يراجعون الدعم المالي لأوكرانيا
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
جنود
مقتل
اصطدام
هليكوبتر
آخر الأخبار
لافروف وفيدان خلال مؤتمر صحفي في موسكو
عربي ودولي
روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 20:00
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©