ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بينها دبابات قتالية متطورة.

تضم الحزمة الجديدة من الأسلحة عشر دبابات أخرى من طراز "ليوبارد1 ايه 5" وملايين الذخيرة للأسلحة اليدوية (المسدسات).

جاء ذلك وفقا لقائمة الحكومة الألمانية الخاصة بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا وهي القائمة التي يجري تحديثها أسبوعيا كل يوم أربعاء.

تتضمن الشحنة الحالية أيضا رادار مراقبة جوية من طراز "تي آر إم إل-40" الذي يستخدم مع نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي".

وأرسلت ألمانيا كذلك مستشفى ميدانيا وأربع مقطورات ثقيلة و16 طائرة مسيرة للاستطلاع طراز "فيكتور".

كانت ألمانيا ترددت، في بداية الأمر، في دعم أوكرانيا عسكريا، وذلك قبل أن تصبح في الوقت الراهن من أكبر الداعمين العسكريين لكييف.

غير أن الحكومة الألمانية لم تبت بعد في طلب أوكرانيا العاجل بالحصول على صواريخ جوالة طراز "تاوروس". وحسب بيانات الحكومة الألمانية، وصل إجمالي المساعدات الألمانية العسكرية والمالية لأوكرانياحتى شهر يونيو إلى 16,8 مليار يورو.