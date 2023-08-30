الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا

دبابة ليوبارد الألمانية
30 أغسطس 2023 23:42

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بينها دبابات قتالية متطورة.
تضم الحزمة الجديدة من الأسلحة عشر دبابات أخرى من طراز "ليوبارد1 ايه 5" وملايين الذخيرة للأسلحة اليدوية (المسدسات).
جاء ذلك وفقا لقائمة الحكومة الألمانية الخاصة بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا وهي القائمة التي يجري تحديثها أسبوعيا كل يوم أربعاء.
تتضمن الشحنة الحالية أيضا رادار مراقبة جوية من طراز "تي آر إم إل-40" الذي يستخدم مع نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي".
وأرسلت ألمانيا كذلك مستشفى ميدانيا وأربع مقطورات ثقيلة و16 طائرة مسيرة للاستطلاع طراز "فيكتور".
كانت ألمانيا ترددت، في بداية الأمر، في دعم أوكرانيا عسكريا، وذلك قبل أن تصبح في الوقت الراهن من أكبر الداعمين العسكريين لكييف.
غير أن الحكومة الألمانية لم تبت بعد في طلب أوكرانيا العاجل بالحصول على صواريخ جوالة طراز "تاوروس". وحسب بيانات الحكومة الألمانية، وصل إجمالي المساعدات الألمانية العسكرية والمالية لأوكرانياحتى شهر يونيو إلى 16,8 مليار يورو. 

أخبار ذات صلة
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يراجعون الدعم المالي لأوكرانيا
مقتل جنود أوكرانيين في حادث طائرتي هليكوبتر
المصدر: د ب أ
ألمانيا
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
دبابات ليوبارد
آخر الأخبار
لافروف وفيدان خلال مؤتمر صحفي في موسكو
عربي ودولي
روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 20:00
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©