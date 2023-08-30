أميركا تحث رعاياها على مغادرة هايتي سريعاً

حثت السفارة الأميركية في هايتي، اليوم الأربعاء، رعاياها في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي على المغادرة «في أقرب وقت ممكن».

وحذرت من تحديات في الأمن والبنية التحتية في وقت أدى فيه تصاعد العنف إلى نزوح الآلاف وزيادة معدل جرائم القتل.

وقالت السفارة، في بيان «يجب على الأميركيين الموجودين في هايتي مغادرتها في أقرب وقت ممكن عبر وسائل النقل التجارية أو الخاصة»، وحثت على توخي أقصى درجات الحذر.

وقالت الأمم المتحدة إن حرب العصابات المتصاعدة في هايتي تمخضت عن أزمة إنسانية مدمرة دفعت نحو 200 ألف شخص في أنحاء البلاد إلى النزوح وتركت نحو 5.2 مليون شخص، أي نحو نصف سكان هايتي، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أغلقت السفارة الأميركية في العاصمة «بورت أو برنس»، أبوابها مؤقتا بسبب إطلاق نار في المنطقة المجاورة.