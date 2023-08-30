الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فيضان في أشهر محطات مترو نيويورك

فيضان في أشهر محطات مترو نيويورك
31 أغسطس 2023 01:07

نيويورك (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
اللجنة العليا لسباق زايد الخيري تعلن برنامج 2023-2024
الصين تكتب التاريخ في «فلاشينج ميدوز»

فيضان جارف غمر محطة تايمز سكوير لقطارات الأنفاق في نيويورك أمس، جراء كسر في أحد أنابيب المياه العمومية، وغطت المياه مسارات المحطة الأكثر شهرة وازدحاماً. وبثّت هيئة النقل في العاصمة الأميركية مقاطع فيديو وصوراً لتدفق المياه بغزارة من أسقف محطة تايمز سكوير- شارع 42 وسط مانهاتن، وسرعان ما غمرت أكثر من خط.. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي وُزعت على وسائل الإعلام، برك مياه تكوّنت في الشارع الواقع فوق المحطة، وارتفاع منسوب المياه بسرعة كبيرة في خطوط المترو تحت الأرض. وأُوقفت حركة القطارات وقُطعت المياه عن الحي، فيما كان المئات من عمال «إم تي إيه» ومهندسيها يشفطون المياه من المحطة وينظفون المحطة.

نيويورك
الفيضانات
قطارات الأنفاق
أميركا
فيضانات
آخر الأخبار
لافروف وفيدان خلال مؤتمر صحفي في موسكو
عربي ودولي
روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 20:00
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©