فيضان في أشهر محطات مترو نيويورك

نيويورك (أ ف ب)

فيضان جارف غمر محطة تايمز سكوير لقطارات الأنفاق في نيويورك أمس، جراء كسر في أحد أنابيب المياه العمومية، وغطت المياه مسارات المحطة الأكثر شهرة وازدحاماً. وبثّت هيئة النقل في العاصمة الأميركية مقاطع فيديو وصوراً لتدفق المياه بغزارة من أسقف محطة تايمز سكوير- شارع 42 وسط مانهاتن، وسرعان ما غمرت أكثر من خط.. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي وُزعت على وسائل الإعلام، برك مياه تكوّنت في الشارع الواقع فوق المحطة، وارتفاع منسوب المياه بسرعة كبيرة في خطوط المترو تحت الأرض. وأُوقفت حركة القطارات وقُطعت المياه عن الحي، فيما كان المئات من عمال «إم تي إيه» ومهندسيها يشفطون المياه من المحطة وينظفون المحطة.